Sivasspor siftah yaptı
UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında D.G. Sivasspor Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk etti ve 3 puanı aldı..
Demir Grup Sivasspor: 2 - Karabağ: 0
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Ninga, Yatabare
Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu
Gol: Dk. 11 Caner Osmanpaşa, 88 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
UEFA Avrupa Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı karşıya geldi. Maçı Sivasspor 2-0 kazandı.
4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.
11. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere göndererek, skoru 1-0 yaptı.
31. dakikada Owusu'nun pasında Guerrier'in ceza yayı hafif sol çaprazından bekletmeden yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
37. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Ninga, Hüseynov'u çalımlayarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Penaltı noktasının gerisinden vuruşunda topu direğin yanından auta gönderen Ninga, mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. yarıda Sivasspor kontrolü elden bırakmadı.
88. dakikakada ikinci yarıda oyuna giren Kayode skoru 2-0 yaptı.
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