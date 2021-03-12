Sivasspor’da eksikler can sıkıyor
Sivasspor’da defans oyuncusu Appindangoye, Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Rybalka, Claudemir ve kaleci Muammer sakatlığı nedeniyle, forvet oyuncuları Max Gradel ve Yatabare ise kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.
DG Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük karşısına cezalı ve sakatlıkları bulunan 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sivasspor, Süper Lig’in 30. haftasında yarın Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Bu maç öncesinde Sivasspor’da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka, Claudemir ve kaleci Muammer Yıldırım sakatlığı nedeniyle, forvet oyuncuları Max Gradel ve Mustapha Yatabare ise kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.
Öte yandan kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
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