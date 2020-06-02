“Siz hepiniz, ben tek”e doğru!

02 Haziran 2020 Salı, 12:09

Gazeteci-yazar Serdar Dinçbaylı, yabancı sınırlaması konusunda yeni arayışlara farklı bir pencereden yaklaştı.

Aynı zamanda Galatasaray Kulübü Genel Kurul üyesi de olan Dinçbaylı'nın yazısı şöyle:

"Pandemiyi, futboldaki belirsizliği fırsat bilen Süper Lig takımları inanılmaz bir anti-Galatasaray harekatı başlattılar.

Yıldırım Demirören’in seçim maskesi altında futbol federasyonu başkanlığına atanmasıyla beraber alınan tüm kararlar Galatasaray’ın yolunu kesmek adına oldu.

Geçen sezon Kulüpler Birliği hakemlerden yakınan Galatasaray aleyhine apar topar bir deklarasyon yayımlayarak topyekün Galatasaray’a olan düşmanlıklarını ifşa etti. Bu sezon da pandemi ve ertelemeyi öne sürerek şampiyonluğa koşan Galatasaray’ı durdurmak adına çeşitli numaralara başvurmaktan vaz geçmiyor.

YABANCI SAYISINA MÜDAHALE

Yabancılarını en efektif kullanan Galatasaray’ı durdurabilmenin yolu olarak yabancı sayısını azaltmaya çalışmak ilk akıllarına gelen çözüm oldu. TFF ve Kulüpler Birliği toplanarak garip yollar aramaya başladılar. Maçlar sırasında neredeyse yabancıların 2’si kulübede, 2’si tribünde, biri tesislerde, diğer 3’ü semt bakkalında, yaşlı olanlar huzurevinde gibi bir karar çıkartmaya çalıştılar. Bu karara Galatasaray yetkilileri şerh koydu. Eminim ki konuyu biraz dinlendirip bir süre sonra yine gündeme getirecekler. Bir mantıkları da yok. Mali tabloları öne sürüyorlar ancak yabancı kısıtlaması olan yıllarda 500 bin avro etmeyecek yerlilere mecburen 5 milyon avro ödendiğini futbolseverler henüz unutmadılar. Yaş sınırlamasını bilinçsizce gündeme getirdiler. 38 yaşındaki İbrahimoviç’in hayalini kurmayan teknik direktör mü var ülkemizde!

RAKİP BAŞKANLARIN ÇABASI

Sonra ezeli rakiplerin başkanları çıktı sahneye. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 8 şampiyonluğu olan teknik direktör Fatih Terim’e ağzına geleni söyledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise her hazırlıksız seçilen kulüp başkanı gibi muktedirliği mazide aramayı tercih etti. Bundan birkaç sene önce oldu-bittiyle ekstra 2 şampiyonluğa konan Siyah Beyazlılar 1986-87 sezonunda Galatasaray’ın Denizlispor’a teşvik primi vererek şampiyonluğa ulaştığını iddia ederek o yılın şampiyonluğunu istiyorlar.

Diyelim ki iddialar doğru. O sene, belki etik değildir ama kanuni olarak teşvik priminin cezası yok. Hukuk da böyle bir olayda geriye doğru işleyemeyeceğine göre; Sayın Çebi’nin çabaları boşa çekilen kürek.

“BAŞARI MAZİDE ARANMAZ”

Tüm bunların üzerine Galatasaray Kulübü bir deklarasyon yayımlayarak rakiplerine başarının ancak çalışılarak kazanılacağını, geçmişin dedikodularını gündeme getirmenin ise abesle iştigal olacağını kibar bir dille hatırlattı.

Sonuç olarak ister ezeli ister palyatif rakipler olsun ligimizdeki tüm takımlar Galatasaray’ı durdurabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kendi içinde büyük problemler yaşasa da Galatasaraylılar kimseye pabuç bırakmaz. Bu saldırılar başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere tüm Galatasaraylılar’a daha iştahlı çalışma gücü verir."

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