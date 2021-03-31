SON DAKİKA |Galatasaray'da koronavirüs şoku; 2 futbolcu daha

31 Mart 2021 Çarşamba, 16:17

Galatasaray'da koronavirüs kabusu yine başladı.

Milli maç arasından sonra patlak veren koronavirüs salgını Galatasaray'ı vurdu, 2 futbolcunun testleri pozitif çıktı; bu isimlerden birinin Emre Kılınç olduğu tahmin ediliyor.

Kulüp açıklamasında isim verilmedi.