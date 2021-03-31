SON DAKİKA |Galatasaray'da koronavirüs şoku; 2 futbolcu daha
SON DAKİKA |Milli maç arasından sonra patlak veren koronavirüs salgını Galatasaray'ı vurdu, 2 futbolcunun testleri pozitif çıktı; bu isimlerden birinin Emre Kılınç olduğu tahmin ediliyor.
Galatasaray'da koronavirüs kabusu yine başladı.
Milli maç arasından sonra patlak veren koronavirüs salgını Galatasaray'ı vurdu, 2 futbolcunun testleri pozitif çıktı; bu isimlerden birinin Emre Kılınç olduğu tahmin ediliyor.
Kulüp açıklamasında isim verilmedi.
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