SON DAKİKA |Galatasaray'da koronavirüs şoku; 2 futbolcu daha

SON DAKİKA |Milli maç arasından sonra patlak veren koronavirüs salgını Galatasaray'ı vurdu, 2 futbolcunun testleri pozitif çıktı; bu isimlerden birinin Emre Kılınç olduğu tahmin ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 16:17
SON DAKİKA |Galatasaray'da koronavirüs şoku; 2 futbolcu daha
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Galatasaray'da koronavirüs kabusu yine başladı.

Milli maç arasından sonra patlak veren koronavirüs salgını Galatasaray'ı vurdu, 2 futbolcunun testleri pozitif çıktı; bu isimlerden birinin Emre Kılınç olduğu tahmin ediliyor.

Kulüp açıklamasında isim verilmedi.


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