Kritik maçların VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 41. hafta mücadelelerin VAR hakemleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2021 Salı, 14:44
Kritik maçların VAR hakemleri belli oldu
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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Ümit Öztürk,

Fenerbahçe - DG Sivasspor maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek

Denizlispor - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.


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