Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etti.
Kulüpler Birliği’nde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığında olan Kulüpler Birliği Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etti.
5 ŞUBAT'TA YENİ BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ
Mehmet Sepil'in görevinden ayrılmasının ardından boşalan başkanlık için seçim yapılmış ve 5 Şubat'ta seçimde tek aday olarak gösterilen Ahmet Nur Çebi, başkanlığa oturmuştu.
Yeni oluşturulan yönetim kurulunda Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz dışında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç yer aldı.
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