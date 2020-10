Sörloth: “Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımı ile karşılaşacağım için heyecanlıyım”

19 Ekim 2020 Pazartesi, 14:17

Medipol Başakşehir’in Şampiyon Ligi’ndeki rakibi Leipzig’in, sezon başında Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, Devler Ligi’nde bir Türk takımı ile karşılaşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Başakşehir, yarın deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Alman ekibinin sezon başında Trabzonspor’dan transfer ettiği Sörloth, turuncu-lacivertlilere karşı oynayacakları müsabakayla ilgili açıklamalar yaptı. RB Leipzig’e transferinizin üzerinden uzun süre geçmemesine rağmen kulüpteki ilk izleminin nasıl olduğunu değerlendiren Norveçli futbolcu, “Bu soruya tek kelime ile cevap verebilirim ‘fantastik.’ Tesisler gerçekten de üst seviyede. Kulüpteki herkes bana çok dost canlısı yaklaştı. Bu da takıma olan uyum sürecimin çok kısa olmasını sağladı. Saha içine baktığımda da çok yetenekli bir grup görüyorum. Buradaki herkes başarıya aç” şeklinde konuştu.

Alman temsilcisinin dünya futboluna örnek olan ve genç yeteneklere destek veren bir sistemi olduğuna dikkat çeken Sörloth, “Takımın oyun stili ve antrenörün felsefesi bana çok uygundu. Sürekli hücumu düşünen oyun anlayışımız benim oyun tarzım için de çok uygun. Takımı şu şekilde tanımlayabilirim; ‘RB Leipzig DNA’sını çok iyi bilen tecrübeli oyuncularla genç oyuncuların kusursuz bir buluşması.’ Kulüp de yapısal olarak her birimizi her gün daha ileriye götürmek için teşvik ediyor” ifadelerin kullandı.

Takımdaki en iyi arkadaşının sorulması üzerine ise golcü oyuncu, “Emil Forsberg ile çok iyi bir frekans yakaladık. İkimiz de İskandinav’ız ve dillerimiz birbirine çok benziyor. Ama tüm takım gerçekten çok samimi üyelerden oluşuyor. Her biriyle iletişim kurmak çok kolay” dedi.



"NAGELSMANN’IN BU MAÇ İÇİN ÇOK İYİ BİR PLANI VAR"

Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann’ın, Başakşehir hakkında kendisiyle bir konuşma yapmadığını dile getiren Alexander Sörloth, şöyle devam etti:

“Bence Nagelsmann’ın zaten bu maç için çok iyi bir planı var. O sebeple Başakşehir maçları için tavsiyelerime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.”

Sörloth, ’Başakşehir’in sizin karşınızdaki en büyük artısı ve eksisi nedir’ sorusunu da şu şekilde cevaplandırdı:

“İlk olarak şunu söylemeliyim ki bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Dolayısıyla rakibin kim olduğundan bağımsız olarak, bu tip maçlar zaten çok zor geçiyor. Başakşehir karşısında oynamak kolay olmayacak. Takım savunması çok iyi olan ve kreatif oyuncuları sayesinde de pozisyonlar üretebilen bir rakip. Özellikle de kontra ataklarına çok dikkat etmeliyiz. Tabii ki biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Eğer biz sahaya kendi oyunumuzu koymayı başarabilirsek Leipzig’de 3 puan bizim olacaktır.”

Süper Lig’e uzak kaldığını ve yeni sezonu takip edemediğini sözlerine ekleyen 24 yaşındaki futbolcu, “Dürüst konuşmam gerekirse ben şu an sadece Bundesliga’ya odaklanmış durumdayım. Ve bu kadar uzak kalmışken bu soruya cevap vermem zor. Ama şunu biliyorum; Başakşehir maçı bizim için gerçekten zorlu bir mücadele olacak” diye konuştu.

Başakşehir ile aynı gruba düştüklerinde yeniden Türkiye’ye geleceği içi heyecanlandığını vurgulayan Sörloth, “Yeniden Türkiye’ye gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye’de oldukça iyi vakit geçirdim. Bu sebeple Şampiyonlar Ligi’nde bir Türk takımıyla karşılaşacak olmak beni heyecanlandırdı. Yine de umarım ki iki maçı da biz kazanırız" açıklamasını yaptı.