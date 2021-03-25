Spor Bakanı Beylerbeyi Stadı'nı açtı, muhalefeti eleştirdi

25 Mart 2021 Perşembe, 17:06

Üsküdar’da vatandaşların hizmetine sunulan Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi ve yenilenen Beylerbeyi Stadyumu’nun açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, “Birileri şovla, lafla, karşı çıkmakla vakit geçire dursun, Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılından itibaren başlattığı hizmet ve eser çıtasını hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız” dedi.



Üsküdar’da yarı olimpik yüzme havuzu, 600 kişilik salon, fuaye ve sergi alanı gibi çok sayıda hizmet biriminden oluşan ve geniş bir kompleks olarak tanımlanan Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi ile yenilenme çalışmaları tamamlanan Beylerbeyi Stadyumu’nun açılışı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Prof. Dr. Raşit Küçük de katılım sağladı.

Beylerbeyi Stadyumu’nun açılışına ise Bakan Kasapoğlu ve Başkan Türkmen’in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birçok eski milli futbolcu ile teknik direktör katıldı.

Açılış programında konuşan Bakan Kasapoğlu, ”Bu güzel beldemize böyle güzel bir imkanı kazandırmak bizler için ayrı bir onur. Bu güzel tabloda katkısı olan başta belediyemize, değerli çalışma arkadaşlarıma ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu değerli eser Üsküdar’a ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hocamızın tavsiyeleri, buradan istifade edecek herkes için çok anlamlı. Bu güzel mekanın ömrünü gençlere adayan, ilmiyle sembol bir isim olan hocamızın adını taşıması, bu tesise ayrı bir hava katıyor. Gençlik için hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gayret gösteriyoruz. Hep birlikte tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu mekanlarımızın 7-24 çalışması en büyük temennimiz. Bu tesis, özel bir tesis. Hocamızın ismi en özeli tabii ama bununla birlikte gençlik ve spor anlamında toplumun tüm kesimlerini kuşatan bir özelliğe sahip. Şehrin tam göbeğinde erişilebilirlik açısından çok uygun. Gençlik demek toplum demek. Gençlik ailenin özünde. Burası aynı zamanda bir aile merkezi. İnşallah kütüphaneyi de hızlı bir şekilde kazandırmak nasip olur. Sporu tabana yayma noktasında Üsküdar Belediyemizin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu performans takdire şayan. Amacımız herkesin spora erişimini en güçlü şekilde sağlamak. Spor sağlık demek, kötülüklerle mücadele etmek demek" dedi.