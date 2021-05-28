Spor Toto Hentbol Takımı şampiyonluk kupasını aldı
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Spor Toto Spor Kulübü, şampiyonluk kupasını aldı.
Düzenlenen kupa töreninde açıklamalarda bulunan Spor Toto SK Antrenörü Serdar Seymen, “Bu sezon oldukça zor geçti. Pandemi, sakatlıklar, uzun maç ertelemeleri ama buna rağmen sporcularımız çok büyük bir başarı gösterdiler. Ligi şampiyon olarak tamamladılar. Onları gerçekten canıgönülden tebrik ediyorum” dedi.
Antrenör Serdar Seymen, gelecek yılın planlarını yaptıklarını belirterek, “İnşallah bu başarıyı çok uzun yıllar sürdürürler. Gelecek yıl için de takımımızı daha da geliştirerek bir miktar daha yukarıya taşıyarak başarılarımızın devamını düşünüyoruz. İnşallah bunlarda da muvaffak oluruz” diye konuştu.
CAN ÇELEBİ: 11 YILLIK BEŞİKTAŞ HEGEMONYASINI YIKTIK
Sezonun kendileri adına zorlu geçtiğini vurgulayan tecrübeli oyuncu Can Çelebi de “Sezon bizim adımıza ilk başlarda zorlu geçti. Zorlu geçmesinin sebebi de Kovid süreci atlattık ama takım birlikteliği ve inancı tamdı. Bir aile gibi yöneticilerimizle, teknik ekibimizle, sporcularla bir aile oluşturduk. Sadece Türk sporcularla büyük bir başarı elde ettik. 11 yıllık Beşiktaş’ın şampiyonluğundan sonra bu hegemonyayı yıktık. Bu şampiyonluk birazcık bizim adımıza nasıl kutlayacağımızı bilemeden geçtik, koronavirüsten dolayı. İnşallah seneye telafisini yaparız diyoruz” ifadelerini kullandı.
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