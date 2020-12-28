Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı
Ankaragücü Kulübü'ne eski futbolcusu Lukasz Szukala'ya olan 800 bin Avro'luk borcu nedeniyle transfer yasağı getirildi.
MKE Ankaragücü Kulübü'ne eski futbolcusu Lukasz Szukala'ya olan 800 bin Avro'luk borcu nedeniyle transfer yasağı getirildi.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ara transfer dönemi öncesinde büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık 45 gün önce, kulübe gelen Lukasz Szukala dosyası nedeniyle transfer yasağı geldiği öğrenilen Başkent ekibinde yönetim, bu yasağı kaldırmak için oyuncuyla görüşmelere başladı.
MKE Ankaragücü Kulübü, Lukasz Szukala dosyasının yanı sıra ileriki dönemde sıkıntı çıkartmaması adına Zaur Sadaev, Wilfred Moke, Hector Canteros, İlhan Parlak ve Mehmet Sak ile de görüşmelerini sürdürüyor.
MKE Ankaragücü'nün futbolculara geriye dönük olan borçları şu şekilde:
Lukasz Szukala: 800 bin Avro
Zaur Sadaev: 327 bin Avro
Wilfred Moke: 400 bin Avro
Hector Canteros: 258 bin Avro
İlhan Parlak: 600 bin TL
Mehmet Sak: 130 bin TL
En Çok Okunan Haberler
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Asgari ücret belli oldu
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- Yavuz Bingöl'e 'cahilsin' tepkisi
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- 'O paralarla beklediğiniz haklar teslim edilir'
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
Video Haberler
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Asgari ücret belli oldu
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- Yavuz Bingöl'e 'cahilsin' tepkisi
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- 'O paralarla beklediğiniz haklar teslim edilir'
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım