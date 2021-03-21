Süper Lig'de sezonun en gollü haftası geride kaldı
Ligin 31. haftasında oynanan 10 müsabakada toplam 37 gol atıldı.
Lig'de 2020-2021 sezonunun en çok gol atılan haftası yaşandı.
Ligin 31. haftasında oynanan 10 karşılaşmada takımlar, toplam 37 kez fileleri havalandırdı. Bu sayı, sezonun en gollü dönemi olarak kayıtlara geçti.
Bu hafta oynanan 10 maçın 9'unda en az 1 kez takımlar gol sevinci yaşarken, sadece Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir müsabakası golsüz tamamlandı.
Haftanın en gollü maçı ise 8 kez filelerin havalandırıldığı Göztepe-Demir Grup Sivasspor (3-5) mücadelesi oldu. Bu karşılaşmayı 7 golle Galatasaray-Çaykur Rizespor (3-4) müsabakası izledi.
Süper Lig'de daha önceki en gollü dönem, 35 kez filelerin havalandırıldığı 15. hafta olmuştu.
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