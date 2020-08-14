Süper Lig'de yayın krizi kapıda

14 Ağustos 2020 Cuma, 15:22

Süper Lig'de sezonun başlamasına 1 aydan az bir süre kala naklen yayın krizi patlak verdi.

137 milyonluk geçen sezonun son bölümüne ilişkin ödemeyi geciktiren beIN Sports'a rest çeken kulüpler, eğer karşı taraftan olumlu adım gelmezse TFF'den teminat mektubunu bozdurmasını isteyecek.

Katarlı şirketin doları 'aşağı bir kurdan' TL'ye sabitleme isteği Kulüpler Birliği ile beIN Sports'un arasını açtı. Katarlı şirket düşük kur ve TL sabit ödeme üzerinden 3 yıllık yeni bir anlaşma istiyor. Türkiye'de dövizin nerelere varacağını kestiremeyen Katarlı şirketin bu talebi üzerine Kulüpler Birliği de, "Pandemi döneminde TFF'nin de araya girmesiyle 500 milyon dolarlık anlaşmada yüzde 20'den fazla indirime gittik, şimdi pandemi süreci bitti, sözleşmedeki rakamı ödeyin" çıkışında bulundu.

Yayıncı kuruluş ise yıllık 500 milyon doların ödenemeyeceğini belirtiyor. Katarlı şirketin kafasındaki rakam kur oyunu ile birlikte 250 milyon dolar civarında.

21 TAKIM DEDİLER TRT KOZU DEVREYE GİRDİ





Katarlı şirket 21 takımlı 40 haftalık yayın programına da itiraz etti. Teknik yetersizlik ve personel kapasitesinin 21 takımlı ligi kaldırmayacağını belirten Kararlılar, "Bizim 500 milyonluk sözleşmemiz 18 takımlı lig üzerindendi" kozunu oynadı. Kulüpler ise fazladan birer haftanın (toplamda 4 hafta) TRT tarafından yayınlanabileceğini ifade ettiler. Bazı kulüplerin bu konuda TRT'den onay aldığı da öğrenildi.

Bu tartışmada TFF'nin Katarlı şirketten yana tavır sergilemesi ise bazı kulüpler arasında şaşkınlık yaratmış durumda.

İplerin kopması halinde ise TRT, Turkcell, Kanal D ya da Tivi Bu gibi firmaların ortak bir çatı altında yeni bir yapılanmaya gitmesi ve Spor-Toto desteği ile kulüplere şimdiki paralyı ödemesi söz konusu.