Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu
Adanaspor'u yenik duruma düştüğü maçta 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e çıkan ilk ekip oldu.
TFF 1. Lig'de Adanaspor'u zorlu maçtan sonra 2-1 yenen Hatayspor şampiyon unvanı ile Süper Lig'e çıktı.
Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig sevinci yaşadı.
Roni'nin golüne engel olamayan Hatayspor, 78. dakikada Helder Barbosa ile 1-1'i buldu. Bu arada Adanaspor'da Umut ve Eze kırmızı kart gördü. 89. dakikada Yusuf'un golü Hatayspor'u Süper Lig'e çıkardı.
Hatayspor en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 4'e yükselttiği için şampiyonluk kupasını almaya da hak kazandı.
Süper Lig'e yükselecek 2. takım haftaya belli olacak; ikincilik için Erzurumspor ile Adana Demirspor çekişiyor. 3. takım ise Play-off sonrası belirlenecek.
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