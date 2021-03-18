TBF, Beşiktaş'ın "kural hatası" başvurusunu reddetti
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş Icrypex'in, TOFAŞ'a 89-86 mağlup olduğu maçta "kural hatası" olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş Icrypex'in, TOFAŞ'a 89-86 mağlup olduğu maçta "kural hatası" olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "18 Mart'ta yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, toplantıda gündeminde yer alan TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (ING Basketbol Süper Ligi) müsabakasında Beşiktaş Icrypex takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş, itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve Merkez Hakem Kurulunun görüşünün değerlendirilmesi sonucunda yapılan itirazın reddine karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.
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