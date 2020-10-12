Terör saldırısında bacağını kaybeden gazi, sporla hayata tutundu
Elazığ’da 15 yıl önce PKK’lı teröristlerin tuzakladığı mayına basması sonucu sol bacağını diz üstünden kaybeden gazi Uzman Jandarma Çavuş Recep Variyenli (37), Kayseri’de kick boks sporuyla hayata tutundu.
Elazığ’da 15 yıl önce PKK’lı teröristlerin tuzakladığı mayına basması sonucu sol bacağını diz üstünden kaybeden gazi Uzman Jandarma Çavuş Recep Variyenli (37), Kayseri’de kick boks sporuyla hayata tutundu.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesindeki Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı’nda 15 yıl önce Uzman Jandarma Çavuş olarak görev yapan Recep Variyenli, görev sırasında PKK’lı teröristlerin tuzakladığı mayına basması sonucu sol bacağını diz üstünden kaybetti. Gazi olan Variyenli, memleketi Kayseri’ye geldi. 2 yıl süren tedavinin ardından 2007 yılında Variyenli’ye protez bacak takıldı. Gazi Variyenli iyileştikten sonra küçük yaşlarda başladığı kick boks sporuna yöneldi. 10 yıldır bu sporu yapan Variyenli, şehirde ve Türkiye genelinde çeşitli dereceler elde etti. Yaşadığı süreci anlatan Variyenli, "Olaydan sonra önce Elazığ Askeri Hastanesi'nde, sonrasında da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 2 ay süren tedavinin ardından Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye gönderildim. Burada protez kullanma, hayata adapte olma gibi eğitimler aldım. 1993 ile 2002 yılları arasında kick boks yapmıştım. Ulusal alanlarda ve il bazında bir çok derecem vardı. ‘Protez ile bu spora devam edebilir miyim?’ diye düşünüyordum. Kick boks Milli Takım Başantrenörümüz ve 25 senelik dostum Mehmet Altun devreye girdi. Burada milli takımda yer alan kardeşlerimle çalışıp spor alanında ilerlemeye odaklandım" diye konuştu.
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