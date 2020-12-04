TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in acı günü!

04 Aralık 2020 Cuma, 19:00

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez’in babası Cumhur Refik Düşmez, vefat etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz ve TASKK Genel Başkanı Sayın Ali Düşmez’in babası Cumhur Refik Düşmez’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allahtan rahmet; Sayın Ali Düşmez, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Düşmez'in cenazesinin yarın Yeniköy Mezarlığı'nda öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği aktarıldı.



