TFF yayıncı kuruluştan yana tavır aldı kulüpler ayağa kalktı

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:09

Aralarında 4 büyüklerin de bulunduğu bir grup Süper Lig takımının Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı toplantıya naklen yayın krizi damgasını vurdu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı toplantısının gündemi her ne kadar Bankalar Birliği ile gerçekleşen yeniden yapılandırma konusu olarak açıklansa da naklen yayın konusunda büyük sorun yaşandı.

Yayıncı kuruluş Katarlı beIN Sports'un, indirimli fiyattan sabit kur ve 2 artı 1 yıllık yeni anlaşma istemesine kulüpler birliği vakfı üyesi kulüpler karşı çıktı. Bu noktada TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Kulüpler Birliği'nden yana değil de yayıncı kuruluştan yana tavır alması hoş karşılanmadı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da olayı endişe dolu gözlerle izledi.

Kulüpler yürürlükte olan sözleşmenin uygulanmasını gerekirse TFF'ninkasasında duran teminat mektubunun bozdurulmasını istediler.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında da Bankalar Birliği ile imzalanan yeniden yapılandırma meselesinde tartışma yaşandı.



