THY Avrupa kupalarında uçtu!

12 Eylül 2020 Cumartesi, 23:02

SALON: Sportska Hala

HAKEMLER: Stanislava Simici (Sırbistan), Dejan Rogic (Sırbistan)

ZELEZNİCAR: Perovic, Batinic, Savic, Rajlic, Miroslavljevic, Kutlesic, Markovic (L) (Ivanovic, Mitrovic, Rankovic, Gajic)

TÜRK HAVA YOLLARI: Büşra, Carlini, Santana, Aslı, Ebrar, Şeyma, Berin (L) (Polen, Merve (L), Özge Nur, Nur Sevil)

SETLER: 25-21, 17-25, 20-25, 14-25

SÜRE: 1 saat 42 dakika (26,24,28,24)

2020 Kadınlar Balkan Kupası’nda ülkemizi temsil eden Türk Hava Yolları, ilk maçında Sırbistan ekibi Zeleznicar Lajkovac’ı 3-1 mağlup etti ve eşleşmede 1-0 öne geçti. İki takım, yarın saat 20.00’de bir kez daha karşı karşıya gelecek. Türk Hava Yolları karşılaşmayı kazanması halinde kupanın sahibi olacak.