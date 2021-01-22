Tisserand'ın adalesinde yırtık tespit edildi!
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'ın adalesinde yırtık tespit edildi. 28 yaşındaki stoperin Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği belirsiz.
Tisserand'ın Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'a konuk olduğu maçın 8. dakikasında sakatlandı.
Arka üst adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.
28 yaşındaki stoperin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe bu süreçte, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'la karşılaşacak.
Sağlık heyeti Tisserand'ı 6 Şubat'ta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışıyor.
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