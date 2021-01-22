Tisserand'ın adalesinde yırtık tespit edildi!

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'ın adalesinde yırtık tespit edildi. 28 yaşındaki stoperin Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceği belirsiz.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2021 Cuma, 13:12
Tisserand'ın adalesinde yırtık tespit edildi!
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Tisserand'ın Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'a konuk olduğu maçın 8. dakikasında sakatlandı.

Arka üst adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

28 yaşındaki stoperin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe bu süreçte, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'la karşılaşacak.

Sağlık heyeti Tisserand'ı 6 Şubat'ta oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışıyor.


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