Trabzonspor 2020 yılını unutmak istiyor

31 Aralık 2020 Perşembe, 12:04

Trabzonspor, 2020 yılında oynadığı 40 resmi maçın yarısını kazandı. Bordo-mavililer, 2020 yılı içerisinde 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında oynadığı 32 Süper Lig maçında 14 galibiyet. 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 56 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü. Ziraat Türkiye Kupası’nda da 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

2020 YILINA TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ İLE BAŞLADI

Trabzonspor, 2020 yılına teknik adam değişikliği ile başladı. 28 Aralık 2019’da yeni yıla sayılı günler kala sahasında Kayserispor’u 6-2 mağlup etmesinin ardından bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı. Takımı Hüseyin Çimşir’e emanet eden Trabzonspor yönetimi, pandemi öncesi yakaladığı çıkıla liderlik koltuğunda bulunurken, 12 Haziran’da Süper Lig’in yeniden başlamasıyla birlikte Çimşir idaresinde aradığını bulamadı. Süper Lig’in 33. haftasında evindeki Konyaspor maçında 3-1 önde olmasına rağmen sahadan 4-3 mağlup ayrılan Karadeniz takımı, ligin bitimine bir hafta kala Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in görevinde son verdi. Yönetim ise Çimşir’in yardımcısı Eddie Newton’a teknik direktörlük koltuğunu verdi. Eddie Newton’la, Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor, 2020-2021 sezonuna da İngiliz çalıştırıcı ile başladı. Ancak 7 maçta alınan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası tarihinin en kötü günlerine yaşayan Karadeniz ekibinde, Newton’la da yollar ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor maçına Futbolcu İzleme Koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıkılırken, 1-1 beraberlikle sonuçlanan maç sonrası bordo-mavili takım, Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya emanet edildi.

PANDEMİYLE BİRLİKTE ŞAMPİYONLUK UMUTLARI BAŞKA YILA KALDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte 2020 yılının mart ayında Süper Lig’e ara verildi. Söz konusu dönemde 53 puanla averajla lider durumda bulunan Trabzonspor, haziran ayında ligin yeniden başlamasıyla birlikte hedefine ulaşamadı. Sezonu 69 puan elde eden Medipol Başakşehir şampiyon tamamlarken, Trabzonspor ise 65 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı. Yaşanan teknik adam değişiklikleri de Trabzonspor’u uzun yıllardan beri arzu ettiği Süper Lig şampiyonluğuna taşıyamadı.

2020 YILININ TESELLİSİ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI OLDU

Trabzonspor, Süper Lig’in bitimine iki hafta kala şampiyonluk iddiasını kaybederken, Türkiye Kupası’nı kazanarak teselli buldu. Bordo-mavililer sırasıyla kupada Altay, Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve finalde ise Alanyaspor engellerini aşarak 58. Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Kupayı ise 9. kez müzesine getirdi.

AVRUPA’DAN MEN CEZASI DENGELERİ BOZDU

03 Haziran 2020’de UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor’un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi. Karadeniz temsilcisinin, 2020-2021 ya da 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceği duyurulmuştu. Bu karar şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor’da dengeleri bozarken, bordo-mavili kulüp ise bu kararla ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) gitse de kararda herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve sezonu 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına gidemeyerek bu cezasını çekmiş oldu.

İSTENMEYEN OLAYLAR

22 Haziran 2020’de Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta istenmeyen olaylar yaşandı. 2-2 biten mücadelenin ardından sinirler gerildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, kendisine küfür edildiği gerekçesiyle bazı yöneticilerle birlikte sahaya girmesiyle istenmeyen görüntüler yaşandı. Bu maç sonrası bordo-mavililer, Medipol Başakşehir’in 2 puan gerisine düştü ve Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bazı yöneticiler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PDFK) cezalar aldı.

2020 YILINDA 17 OYUNCU KADROSUNA KATARKEN 22 OYUNCU İSE GİTTİ

Trabzonspor, 2020 yılı transfer dönemlerinde 17 oyuncuyu kadrosuna katarken, 22 futbolcuyu ise ya serbest bıraktı ya da kiralık veya bonservisleriyle birlikte başka takımlara gönderdi. Altyapısında ve 1461 Trabzon’dan bünyesine yeni oyuncular katan bordo-mavililer, sezon başında kiralık veya bonservisleriyle birlikte söz konusu futbolcuları farklı takımlara gönderdi.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ndiaye, Manoel Messias, Guilherme, Da Costa ve Bilal Bşakcıoğlu gibi isimleri kadrosuna katarken, sezon başında ise Vitor Hugo, Jorge Djaniny, Fousseni Diabate, Lewis Baker, Benik Afobe, Rahmi Anıl Başaran, Flavio, Marlon, Anders Trondsen, Stiven Plaza ve kiralıktan dönen Edgar le gibi isimleri transfer etti.

Karadeniz ekibi söz konusu yıl içerisinde Andjusic, Avdijaj, Fernandes, Obi Mikel, Sturridge, Onazi, Ndiaye, Manoel Messias, Guilherme, Da Costa, Sosa, Novak, Sörloth, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun ve Rahim Anıl Başaran’la yollarını ayırdı.

TRABZONSPOR’DA 2020 YILINA DAMGA VURAN OYUNCU SÖRLOTH OLDU

Geçtiğimiz sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace takımından 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, 2020 yılında bordo-mavililerin şampiyonluk mücadelesine büyük bir katkıda bulunmuştu. Bordo-mavililerin oynadığı resmi maçların 49’unda forma giyen ve 33 gol atıp, 11 asist yapan Sörloth, Süper Lig’de 24 golle gol kralı olmuştu. Bu sezon başında bonservisiyle Bundesliga ekiplerinden Leipzig’e transfer olan golcü oyuncudan 12 Milyon Euro, bonusların oluşması halinde ise 15 Milyon Euro gibi bir rakam elde edilecek. Norveçli futbolcunun, Türkiye’ye transferi durumunda öncelikle alma hakkı da Trabzonspor’a ait.

TRABZONSPOR EFSANESİ ÖZKAN SÜMER HAYATINI KAYBETTİ

Trabzonspor ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer, hayatını kaybetti. Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde 22 Aralık Salı günü sabah saatlerinde vefat etti. Sümer’in ölümü, Trabzonspor camiasında ve sevenlerinde büyük bir üzüntü yaşattı.

TARAFTARLARIN BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞADIĞI YIL OLDU

Sürekli takımın yanında olan bordo-mavili taraftarlar son haftalarda kaçan şampiyonluğa üzüldü. Pandemi nedeniyle takımının yanında olamayan taraftarlar, Süper Lig’in bitimine iki hafta kala Başakşehir’in şampiyonluğunu ilan etmesiyle beraber büyük üzüntü yaşadı. 10 yıl aradan sonra kazanılan Türkiye Kupası sevinç yaşatsa da kaybedilen şampiyonluğun burukluğunu derinden yaşandı.

2020 YILINI MAĞLUBİYETLE KAPATTI. 2021 YILINA GALİBİYETLE BAŞLAMAYI HEDEFLİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’de 2020 yılını Galatasaray ile oynadığı maçla kapattı. Bordo-mavililer sahasında rakibine 2-0 mağlup oldu. Seneyi ezeli rakibi karşısında aldığı yenilgiyle bitiren Karadeniz ekibi, ligin 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasını kazanarak 2021’e galibiyetle başlamak istiyor.