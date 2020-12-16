Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan kadro kalitesi isyanı
Avcı, "evre arası veya sezon sonu itibariyle bu yapılanmayı iyi değerlendirmek lazım. Bugün Ekuban, Anthony oynamadı. Djaniny daha doğru dürüst oynamadı. Afobe'nin de performansı inişli çıkışlı. Santraforuz oynayınca ancak bu kadar olabiliyor" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a penaltı atışları sonrası elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kadro mühendisliği ve kalitesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
AVCI: BURASI TRABZONSPOR, REKABET ORTAMI OLMALI
İyi bir takıma karşı oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "Oyuncu kalitesi yüksek bir takıma karşı oynadık. İlk yarının 35 dakikasını çöpe attık. Sonra doğru oyunla saha içinde biraz daha rakip kaleye gitmeye başladık. Onda da pasın kalitesi, şiddeti gibi detaylarda sorun yaşadık. ikinci yarı itibariyle zaman zaman geçişlerden verdiğimiz pozisyonlar sonrasında oyunun içinde devamlı olmaya çalıştık. Son dakikada geri dönüşle ilgili fırsat geldi ve bunu değerlendiremedik. Kadro mühendisliği ve sakatlıkların alternatifleriyle ilgili sorunlar var. Bugün itibariyle forvetim ilk kez oynadı ve ilk 45 dakika sonunda tekrar sakatlandı. Bunun alternatifi altyapıdan çıkan bir oyuncumuzdu. Yani arada oyuncu kalitesiyle, kadro kalitesi ve mühendisliğiyle ilgili sıkıntılı durum var. Buna rağmen çocukların iyi niyetiyle oyun içerisinde yapmaya çalıştıklarıyla kaçırdıkları detaylar var. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Çünkü burası Trabzonspor, rekabet ortamı olmalı. Oyuncu kalitesinin daha yüksek rekabet ortamının daha fazla olması lazım. Onun için devre arası veya sezon sonu itibariyle bu yapılanmayı iyi değerlendirmek lazım. Bugün Ekuban, Anthony oynamadı. Djaniny daha doğru dürüst oynamadı. Afobe'nin de performansı inişli çıkışlı. Santraforuz oynayınca ancak bu kadar olabiliyor. Onun için doğru tespit ve oyuncular ve önümüzdeki sezon için doğru organizasyon ile yukarıya doğru daha doğru seyrederiz. Oyun ve oyun organizasyonuyla ilgili kalite noktasında sorun yaşıyoruz" dedi.
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