Trabzonspor'da 2 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

15 Aralık 2020 Salı, 23:07

Trabzonspor Kulübü, 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığınız Covid 19 testlerinde bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmış, bir başka oyuncumuzun testi negatif olmasına rağmen bugün gelişen semptomlar sonrası oyuncumuza yeni bir test uygulanmış ve sonucu pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuz da izolasyona alınarak tedavilerine başlanmıştır" denildi.