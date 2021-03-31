Trabzonspor'da 7 isim yol ayrımında

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:13

Spor Toto Süper Lig’de 30 maç sonunda 4’üncü sırada yer alan ve üst sıraları takibini sürdüren Trabzonspor’da, gelecek sezonun kadro yapılanması için de harekete geçildi. Dış transferde çalışmalarına hız veren ve teknik direktör Abdullah Avcı öncülüğünde yeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan bordo-mavililerde, mevcut kadrodan birçok isim takımdan ayrılacak.



LİSTE KABARIK



Trabzonspor’da, kiralık sözleşmeleri sona erecek Baker ve Afobe için yeni bir girişimde bulunulmayacağı ve oyunculara teşekkür edileceği öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralanan Marlon ile de yolların ayrılması gündemde. Ayrıca sözleşmesi sona erecek bir başka isim Hosseini ile yeni sözleşme görüşmeleri devam etse de henüz netice alınamadı. Sözleşmesi bitecek olan Kamil Ahmet Çörekçi’nin de kalan haftalardaki performansına göre karar verilecek.



UĞURCAN VE DJANINY İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK



Karadeniz ekibinde geçen sezon transfer döneminde istenilen rakamlarda teklif gelmemesi nedeniyle transferine izin verilmeyen Uğurcan Çakır için sezon sonu hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor. Başarılı eldivenle Avrupa’dan birçok kulüp ilgilenirken, yönetim belirlenen ekonomik şartlar doğrultusunda bu transfere izin verecek. Ayrıca ara transfer döneminde teklifler alan Djaniny’e de, iyi bir teklif gelmesi durumunda, vize çıkacak.



