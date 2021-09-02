Trabzonspor'da Marek Hamsik tam isabet
Trabzonspor'da yeni transferlerden en fazla süre alan Marek Hamsik oldu.
Süper Lig'in ilk 3 haftasında galip gelerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da yeni transferlerden en çok süre alan oyuncu Slovak Marek Hamsik oldu.
Kadrosunu 9 oyuncu takviyesiyle güçlendiren bordo-mavililerde, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan 7 karşılaşmanın tamamında Marek Hamsik, forma giydi.
Slovak oyuncu 7 karşılaşmaya da ilk 11'de çıkarak 625 dakika görev yaptı. Bu oyuncuyu 6 maçta 552 dakika ile Bruno Peres takip etti.
Gervinho 6 maçta 385, İsmail Köybaşı 6 maçta 367, Andreas Cornelius 4 maçta 105, Manolis Siopis 3 maçta 112, Fode Koita 4 maçta 23 dakika görev yaptı.
Sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ile yeni transfer Stefano Denswill ise henüz süre almadı.
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