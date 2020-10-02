Trabzonspor'dan 'Tatlı' öfke!

02 Ekim 2020 Cuma, 23:21

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK maçı sonrası hakeme tepki göstererek, penaltı pozisyonu öncesi bir el pozisyonu olduğunu söyledi.

İnternet sitesinden de MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın spor yorumculuğu yaptığı günlerdeki bir yorumu üzerinden hakem Fırat Aydınus eleştirildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın hakemi Fırat Aydınus’a tepki gösterdi.

Ağaoğlu, “Penaltı pozisyonu öncesinde bir elle oynama var televizyondan tekrarını izledim. Garip bir karar. Bu puan kayıpları hoş değil. Ama önümüzde oynayacağımız 36 maç var. Tüm eksikleri gidererek daha farklı bir şekilde milli takım arasından sonra telafi edecek şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ağaoğlu, “Takımımız fena oynamıyor oyundan memnunun, tabii bir sistem değişikliği var. Tüm bunlara rağmen ilk yarıda sadece neticeye gidemedik iyi oynadık. Önce kendi hatalarımızı izale edeceğiz. Ama bizim dışımızda hata yapanların şapkalarını bir kez daha önlerine koymalarını umut ediyorum. Ama maalesef değişen bir şey olmuyor” şeklinde konuştu.