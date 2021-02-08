Trabzonsporlu eski futbolcudan Ünal Karaman'a gönderme: Başarılı olmak için helallik şart!
Ünal Karaman’ın Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemde kadro dışı bıraktığı Onur Kıvrak, Göztepe’nin Gaziantep FK’ya 2-0 kaybettiği maç sonrasında paylaştığı mesajda, ‘’ Başarılı olmak için helallik şart. ‘’ ifadelerini kullandı.
Süper Lig’de bugün oynanan maçta Gaziantep FK, sahasında Göztepe’yi Papy Djilobodji ve Kevin Mirallas’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Sahadan galibiyetle ayrılan Gaziantep FK, puanını 38’e yükseltirken Göztepe, ligde oynadığı son dört maçta üçüncü yenilgisini aldı. Trabzonspor’un eski kalecilerinden ve kaptanlarından Onur Kıvrak ise maç içinden paylaştığı bir görüntüde eski hocası Ünal Karaman’a göndermede bulundu. Ünal Karaman’ın Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemde Burak Yılmaz ile birlikte kadro dışında bıraktığı Onur Kıvrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda maç görüntüsünün üzerine, ‘’ Başarılı olmak için helallik şart. ‘’ yazdı. Kadro dışı kaldıktan sonra Trabzonspor’dan ayrılan Onur Kıvrak, ayrılık sonrasında başka bir kulüple anlaşmamış ve futbolu bıraktığını açıklamıştı. İşte Onur Kıvrak'ın paylaşımı:
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