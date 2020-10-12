Trabzonsporlu taraftardan TFF Başkanı Özdemir’e veryansın!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Yusufeli Barajı’nı incelemek ve bir takım ziyarette bulunmak için Artvin’e gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Artvin’deki semt pazarını gezerken Trabzonsporlu bir taraftarın sitemine maruz kaldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Yusufeli Barajı’nı incelemek ve bir takım ziyarette bulunmak için Artvin’e gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Artvin’deki semt pazarını gezerken Trabzonsporlu bir taraftarın sitemine maruz kaldı.
Yusufeli Barajı’nı incelemek için Artvin’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na eşlik eden iş insanı ve aynı zamanda da TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonsporlu bir taraftarın sitemiyle karşılaştı. Semt pazarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan Özdemir’e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, “Başkanım, Trabzonspor’un hakkı yıllardır yeniliyor, bu insanlara yazık. Hakemlere el atın, Allah da size el atsın” diyerek sitemle karışık istekte bulundu.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.
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