Trabzonsporlu Yunus imzayı attı, ilk demecini verdi: Bize her yer Trabzon

01 Şubat 2021 Pazartesi, 09:01

Trabzonspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Mallı’yı resmen kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulübün milli oyuncuya ödeyeceği ücret de belli oldu.

Karadeniz ekibinin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:



"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;



2020/21 futbol sezonu için 4.465.000 TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 8.930.000 TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.930.000 TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;



2023/24 futbol sezonu için 13.395.000 TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, 3 (Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20’si, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5’i ödenecektir."



Trabzonspor'un kadrosuna kattığı milli futbolcu Yunus Mallı, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı video mesaj ile taraftarlara seslendi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojisi ve 'Hoşgeldin evlat' başlığı ile paylaşılan videoda Yunus Mallı, Medical Park Stadı'nda 29 numaralı formayı giyip, açıklamada bulundu.

Taraftarlara seslenen Yunus Mallı, "Ülkemin, Türkiye'min formasını gururla giydim. Şimdi Trabzonspor'umuzun formasını da büyük bir onurla giyeceğim. Bize her yer Türkiye, bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Stadı da gezen milli futbolcunun videosu, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.