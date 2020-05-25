Trabzonspor'un idmanında maskeli konuk!
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, maskeyi taktı, antrenmanı izledi.
Trabzonspor iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar’la birlikte izledi. Antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Trabzonspor yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Video Haberler
- Polis şiddeti bitmiyor: Bu kez de Zeytinburnu'nda...
- Sivas'ta su kanalında şaşkına çeviren görüntüler
- Önce hamile kadını tekmeledi sonra polise saldırdı
- Hava alalım dediler, 12 bin 600 lira ceza yediler
- Yolcu uçağında yumruk yumruğa 'sosyal mesafe' kavgası
- Cumhurbaşkanlığı'nda çalışıyorum, küçük bir ceza yazın
- İmamoğlu'nu çileden çıkaran olay!
- Bir skandal daha! Plaj kıyafeti giyip parti yaptılar
- Yer: Antalya... Mayıs ayında büyük şaşkınlık yaşadılar
- İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada