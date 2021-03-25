Türkiye - Norveç 2022 eleme maçının hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımı’nın, İspanya’nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı 2020 eleme maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
A Milli Futbol Takımı’nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya’nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00 İspanya’nın Malaga şehrinde Norveç ile mücadele edecek. Bu zorlu karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez’in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.
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