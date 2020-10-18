Tuzlaspor son dakikada kazandı
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor'a konuk olan Tuzlaspor son dakikada 3 puanı alan taraf oldu.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Cihan Aydın Bursa (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Cemal Alpay (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (xx) - Kerim (xx), Ali Keten (xx), Burak (xx), Muhammed (xx), Melih (xx) (Dk.90 Hamza), Bekir (xx), Alican (xx), Gökhan (xx (Dk.85 Mihajlovic), Marlinho (xx) (Dk.71 Tugay) (Dk.85 Fethi xx), Poepon (xx) (Dk.71 Mertcan Caner xx)
TUZLASPOR: Haydar (xxxx) - Erdem (xxxx), İsmail (xxxx), Yohou (xx), Ferhat (xx), Ahmet (xx)(Dk.46 Onur xx), Gökcan (xxx), Aykut (xx), Segbefia (xx) (Dk.46 Aosman xxx), Cajic (xx)(Dk.62 Pucko xx), Thuram (xxxx) (Dk.90+5 Tarık)
GOLLER: Dk.39 Marlinho (Beypiliç Boluspor) - Dk.79 Onur, Dk.89 Aosman (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Gökhan, Muhammed, Bekir (Boluspor) - Aykut, Yohou, Haydar (Tuzlaspor)
Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig’in 5’inci haftasında kendi evinde Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu.
12'nci dakikada gelişen Tuzlaspor atağında çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Thuram'un şutu az farkla dışarı çıktı.
35'inci dakikada Alican'ın ceza sahası dışından düzgün vuruşu direğin hemen yanından dışarıya çıktı.
39'uncu dakikada gelişen Melih'in sağ kanattan açtığı ortaya Marlinho kafa vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-0.
43'üncü dakikada ceza sahası içindeki karambolde topla buluşan Ali Keten'in vuruşunu kaleci Haydar kornere çeldi.
79'uncu dakikada Tuzlaspor atağında ceza sahası içindeki Onur'un şutunda top fileleri havalandırdı: 1-1.
89'uncu dakikada sağ kanattan açılan yerden ortayla Aosman topla buluştu. Savunmayı çalımlayan Aosman'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.
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