UEFA Başkanı'ndan 'büyük paralar artık yok' mesajı

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:09

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs sonrası futbol gündemine dair çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Futbolun çok yakında tekrar seyircili olacağını söyleyen Ceferin, düzinelerce milyon dolar kaybedeceklerini ve geceleri uyumakta zorlandığını söyledi.

The Guardian’a özel bir röportaj veren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbol dünyasının merak ettikleriyle ilgili olarak önemli ifadeler kullandı. Koronavirüs pandemisi sonrasında yaşananları ve gelecekte futbolu bekleyen durumlar hakkında konuşan Ceferin, kulüplerin yeni vergilerle karşılaşabileceğini söyledi.

Maaş tartışmaları hakkında yorum yapan ve futbolcuların açgözlü olmadığına inandığını söyleyen Ceferin, futbol ekonomisinde yaşanan sıkıntıları da gözler önüne serdi. İşte Ceferin ile yapılan o röportajdan satır başları;

Mevcut durumu ve bu konudaki duygularınızı nasıl tarif edersiniz?

“Hala yapılması gereken çok iş var. Son iki ayda ilk kez geçen hafta İsviçre’deydim ve sabah 9’dan akşam 11’e kadar toplantılar yaptım. Maç takvimleriyle ilgili çok fazla sorun var ve düzinelerce milyon dolar kaybedeceğiz. Geceleri uykuya dalmak gerçekten zor oluyor. Böyle bir günden hemen sonra uyuyabilirseniz oldukça sorumsuzsunuz demektir. UEFA için durum endişe verici değil, tehlikeli bir durumda değiliz. Ancak hla kulüpleri, ligleri ve paydaşları önemsiyoruz. Bu yüzden çok iş var.”

-EURO 2020’yi ertelemeye nasıl karar verdiniz? Bu tür durumlarda gecenin ortasında bunu düşünerek uykunuz kaçar mı?

“Daha da kötüsü sabah 4’e kadar uyuyamadım. O zaman karar verdim ve birkaç saat sonra sızdım.”

-EURO 2020’nin 2021’de oynanabileceğine dair 1 milyon dolara bahse girer misiniz?

BAHSE GİRERİM Kİ 2021!

“Evet girerdim… Bunun neden olmayacağını bilemiyorum. Bu virüsün sonsuza kadar süreceğini düşünmüyorum. Bence birçok insanın düşündüğünden daha çabuk değişecek.”

-Bu durum futbolu sonsuza dek değiştirecek mi?

“Hiçbir şeyin sonsuza kadar değişeceğini düşünmüyorum. Bu yeni bir deneyim ve bu virüsten kurtulduğumuzda işler normale dönecek. Futbol, dünya savaşlarından sonra değişmedi ve bir virüs yüzünden değişmeyecek. İnsanlar dünyanın bundan sonra aynı olmayacağını söylediler. Bu doğru olabilir ama benim açımdan bu virüsten sonra daha iyi olacağını düşünmüyorum. Neden daha akıllı olacağımızı ve nihayetinde ne kadar kırılgan, doğaya karşı korumasız olduğumuzu anlayamıyoruz? Her zaman öğrenilecek dersler vardır.”

-UEFA Konferans Ligi’ni hala başlatmak istiyor musunuz?

“Bunu kesinlikle yapacağız.”

-FFP’nin geleceği ne olacak? Halen mevcut kurallara bağlı mısınız? Kurallara uymadıkları takdirde kulüplerin yaptırım alması ne kadar önemli?

“Kurallara uymazlarsa her zaman yaptırım uygulanacaktır ancak elbette yönetmelikleirmizi nasıl geliştirebileceğimizi ve gerekirse yeni dönemlere adapte olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu çok yakında gerçekleşmeyecek ancak FFP’yi geliştirmeyi düşünüyoruz. Modernize etmek ve rekabet dengesi hakkında daha fazla şey yapmak. Mümkünse bir çeşit ‘lüks vergisi’ düşünüyoruz. Birçok fikir var ama bu zor zamanlarda gelecekte olacak değişiklikler hakkında az çok düşünmeyi bıraktık. Şimdi gemimizi doğru yola yönlendirmeliyiz ve bunu yapmaya da yakıız. İşler sakinleştiğinde eski görevlerimize döneceğiz.”

-Oyuncuların maaşları çok tartışma konusu oldu. Futbolcuların biraz daha alçakgönüllü ve biraz daha az açgözlü olması ve kulüplerin harcamalarıyla biraz daha akıllı olması gerektiğini düşünüyo musunuz?

“Oyuncuların açgözlü olduğunu düşünmüyorum. Açgözlü değiller. Piyasa fiyatlara karar verir ve siz veya ben sezon başında 20 milyon dolar ödenmesi için bir teklif alırsanız ‘Hayır, hayır, açgözlü olmak istemiyorum, bana 200 bin dolar ver’ yanıtını vereceğimizi düşünmüyorum. Yani açgözlü değiller, bu duruma pazar karar veriyor. Şimdi bu kriz piyasaya fiyatların düşeceği anlamı veriyor. Fiyatların düşmesi olasıdır, ancak oyuncuların açgözlü olduğunu, maaşların yüksek olduğunu söylemenin adil olmadığını düşünüyorum. Ayrıca çok fazla gelir getiriyorlar ve futbol büyük miktarda vergi ödeyen bir endüstri. Oyuncu da büyük vergiler ödüyor, bu yüzden doğru sözcüğün açgözlülük olduğunu ve kulüplerin daha akıllı olması gerektiğini düşünmüyorum.”