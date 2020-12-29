Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Cenk Laleci'nin yokluğunu aynı gün doldurdu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan'la teknik direktör olarak anlaşma sağladı. Ümit Karan'ın yarın iş başı yapacağı açıklandı

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2020 Salı, 16:18
Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu
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Futbolu bıraktıktan sonra Eskişehirspor ve Tepecikspor'da sportif direktörlük görevinde bulunun 44 yaşındaki çalıştırıcı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Malatyaspor USA takımını çalıştırıp, ardından Makedonya'nın Shkupi ekibinin dümenine geçmişti. Ümit Karan, futbolculuk yılları sonrası 2 kez bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor programına da katılmıştı.


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