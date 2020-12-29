Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu

29 Aralık 2020 Salı, 16:18

Futbolu bıraktıktan sonra Eskişehirspor ve Tepecikspor'da sportif direktörlük görevinde bulunun 44 yaşındaki çalıştırıcı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Malatyaspor USA takımını çalıştırıp, ardından Makedonya'nın Shkupi ekibinin dümenine geçmişti. Ümit Karan, futbolculuk yılları sonrası 2 kez bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor programına da katılmıştı.

