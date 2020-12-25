Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den TFF'ye 'operasyon' uyarısı

25 Aralık 2020 Cuma, 22:39

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Başakşehir maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Rafael'in kartının affedilmesini 'operasyonr' olarak yorumladı.

İşte o görüşler

Rıdvan Dilmen: "Rafael kararı, bana operasyon gibi geldi. Çok gördüm ama böylesini görmedim, dünyada emsali olduğunu da zannetmiyorum. Başakşehir itiraz ediyor, kurul olağanüstü toplanıyor ve kart iptal ediliyor, dolayısıyla ceza almıyor. Çok tehlikeli bir gidiş bu.

Türk futboluna dinamit atıyorsunuz. TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve Hukuk Kurulu başındaki Hazer Akil'e büyük görev düşüyor. Nasıl disiplin kurulu, bazı kirli kirli eller aniden topladıysa, siz de Tahkim Kurulu'nu toplayın ve bu kararı bozsunlar.