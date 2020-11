VakıfBank Başantrenörü Guidetti: Gücümüz yerinde

27 Kasım 2020 Cuma, 12:46

CEV Şampiyonlar Ligi'ni dört kez namağlup olarak kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. Ayak'ta oynadığı üç maçı da kazanarak, grup aşamasına 3'te 3'le başladı. LKS Commercecon Lodz ve ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0'la geçen sarı-siyahlılar, son maçında VC Maritza Plovdiv'i 3-1 yendi. VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''İlk olarak yeniden burada olduğumuz, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için çok mutluyuz. Farklı bir formatta oynadığımız için başta düşünceliydik. Ama takım olarak bu zorlukla iyi baş ettik ve üç maçımızı da kazandık. Geçen sezonki gibi bu sezon da öz güvenli bir şekilde maçlarımıza çıkıyoruz. Takım olarak aynı motivasyonla oynuyoruz. Biz güçlü bir takımız ve maçların her anında bu gücü gösterdik. Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptık'' diye konuştu.

"GÜNDEN GÜNE YÜKSELEN GRAFİĞİMİZ VAR"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, ''Geçen sezon yarı finale çıktığımız turnuva iptal edilmişti. O yüzden bu sezon farklı bir motivasyonla maçlara çıkıyoruz. Pandemi nedeniyle Şampiyonlar Ligi farklı bir formatta oynanıyor. Burada üst üste üç maç oynadık. Üç maçta da çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Günden güne yükselen bir grafikle maçlarımızı kazandık. Bu bizim için önemliydi. Birinci ayaktaki üç maçımızı da kazandığımız için mutluyuz. Şimdi ligde Galatasaray'a karşı çok önemli bir maça çıkacağız'' şeklinde konuştu.

Maritza Plovdiv maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic de, ''Bu sezon herkes için tuhaf bir sezon oluyor. Tüm dünya için değişik bir yıl geçiyor. Bu yüzden her zamanki gibi normal ve alışılagelmiş bir sezon yaşamıyoruz. Takım olarak ilk maçın başından son maç bitine kadar iyi motive olduk. Türkiye Ligi'nde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yaptık. İki kulvarda da iyi bir noktadayız. Grup maçlarımızda çok iyi mücadele ettik ve üç rakibimizi de kaliteli oyunlarla yendik. Şimdi takım olarak Türkiye Ligi'ne odaklanacağız. Önümüzde Galalatasaray'la oynayacağımız önemli bir maçımız var. Aralık ayında da önemli maçlara çıkacağız. En büyük dileğim; bu sezonu başarılı ve sağlıklı bir şekilde bitirebilmek'' ifadelerini kullandı.