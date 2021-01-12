Voleybolda iyi başladık

12 Ocak 2021 Salı, 21:38

SALON: Boris Trajkovski

HAKEMLER: Alexandros Avramidis, Aleksandar Petrovic

BOSNA HERSEK: Ivic, Bezdrob, Popovic, Osmanovic, Makas, Colo, Mitrinovic (L) (Dominkovic, Fazlic, Mehmedovic (L), Zenovic, Merdanovic, Hadzic)

TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Burak (L), Volkan Döne (L) (Arda Bostan, Doğukan)

SETLER: 15-25, 17-25, 18-25

SÜRE: 61 dakika (19',21',21')

Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu’ndaki ilk maçında Bosna Hersek’i 3-0 mağlup etti.

Millilerde Burutay Subaşı, 19 sayılık performansıyla öne çıkan isim olurken; Adis Lagumdzija 13, Yiğit Gülmezoğlu 12, Oğuzhan Karasu 5, Arslan Ekşi ve Vahit Emre Savaş 4’er sayıyla eşlik etti. Ayrıca; karşılaşmanın ikinci setinde oyuna dahil olan genç pasör Arda Bostan, A milli formayı ilk kez giydi.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında yarın TSİ 20.00’de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.



