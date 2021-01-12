Voleybolda iyi başladık
Bosna Hersek - Türkiye: 0-3
SALON: Boris Trajkovski
HAKEMLER: Alexandros Avramidis, Aleksandar Petrovic
BOSNA HERSEK: Ivic, Bezdrob, Popovic, Osmanovic, Makas, Colo, Mitrinovic (L) (Dominkovic, Fazlic, Mehmedovic (L), Zenovic, Merdanovic, Hadzic)
TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Burak (L), Volkan Döne (L) (Arda Bostan, Doğukan)
SETLER: 15-25, 17-25, 18-25
SÜRE: 61 dakika (19',21',21')
Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu’ndaki ilk maçında Bosna Hersek’i 3-0 mağlup etti.
Millilerde Burutay Subaşı, 19 sayılık performansıyla öne çıkan isim olurken; Adis Lagumdzija 13, Yiğit Gülmezoğlu 12, Oğuzhan Karasu 5, Arslan Ekşi ve Vahit Emre Savaş 4’er sayıyla eşlik etti. Ayrıca; karşılaşmanın ikinci setinde oyuna dahil olan genç pasör Arda Bostan, A milli formayı ilk kez giydi.
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında yarın TSİ 20.00’de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
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