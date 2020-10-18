Yerel basından Trabzonspor'a sert eleştiriler

18 Ekim 2020 Pazar, 15:11

Trabzon’da yerel gazeteler Trabzonspor’un Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından teknik direktör Eddie Newton ve futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

Süper Lig'in 5’inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor’un mağlubiyetinin ardından teknik direktör Eddie Newton ve futbolcuları eleştirdi.

Karadeniz Gazetesi, “Ucuz adamlarını da al ülkene git; Go home Newton (Evine dön)”, Taka Gazetesi, “Bordo mavililer tel tel döküldü; Fırtına tat vermiyor”, Günebakış Gazetesi “Bordo mavililer ligde gol atamayan Başakşehir’e mağlup oldu; Bu ne hal Trabzon”, Kuzey Ekspres Gazetesi “Trabzonsporlu futbolcular, ne mücadele ettiler ne pozisyona girdiler, sahada sadece gezdiler; Victor Hugo; sefiller”, Sonnokta Gazetesi de, “Allah’ım sen bize dayanma gücü ver; Ölü dirilticisi“ başlıklarını kullandı.



