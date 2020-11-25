Yusuf'a İtalyan kancası

25 Kasım 2020 Çarşamba, 10:54

İtalya Ligi'nde Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı dolduracak. Trabzonspor'dan 16.5 milyon Avro bonservis bedeliyle gittiği Lille'de bu sezon 13 resmi maçta 9 gol, 2 asistle yıldızlaşan 23 yaşındaki orta sahanın yeni durağı kırmızı-siyahlılar olacak.

Milano temsilcisiyle yeni sözleşme için anlaşamayan Hakan ise sezon sonunda bonservisi elinde Juventus'a gidecek.

TRABZONSPOR'A PARA YAĞACAK

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Milan'a transfer olması halinde kasasını dolduracak. Bordo-mavililer, Lille ile yaptığı anlaşma gereği milli futbolcunun bir sonraki bonservis bedelinin yüzde 20'sini kasasına koyacak. İtalyan ekibinin, Yusuf için Fransız temsilcisine 40 milyon teklif ettiği belirtilirken bu durumda Karadeniz Fırtınası'nın kasasına 8 milyon Avro girecek.

Trabzon'un başarılı futbolcudan kazandığı toplam rakam yaklaşık 26 milyon Avro olacak.

Kaynak: Skor