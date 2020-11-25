Yusuf'a İtalyan kancası
İtalya Ligi'nde Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı dolduracak.
İtalya Ligi'nde Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı dolduracak. Trabzonspor'dan 16.5 milyon Avro bonservis bedeliyle gittiği Lille'de bu sezon 13 resmi maçta 9 gol, 2 asistle yıldızlaşan 23 yaşındaki orta sahanın yeni durağı kırmızı-siyahlılar olacak.
Milano temsilcisiyle yeni sözleşme için anlaşamayan Hakan ise sezon sonunda bonservisi elinde Juventus'a gidecek.
TRABZONSPOR'A PARA YAĞACAK
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Milan'a transfer olması halinde kasasını dolduracak. Bordo-mavililer, Lille ile yaptığı anlaşma gereği milli futbolcunun bir sonraki bonservis bedelinin yüzde 20'sini kasasına koyacak. İtalyan ekibinin, Yusuf için Fransız temsilcisine 40 milyon teklif ettiği belirtilirken bu durumda Karadeniz Fırtınası'nın kasasına 8 milyon Avro girecek.
Trabzon'un başarılı futbolcudan kazandığı toplam rakam yaklaşık 26 milyon Avro olacak.
Kaynak: Skor
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler
Video Haberler
- Karantinadan okey masasına! Yüzbinlerce lira ceza yağdı
- Ekrem İmamoğlu açıkladı! 7 / 24 hizmet verecek
- Testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
- İETT otobüsünde görüntü çeken yurttaşı indirdiler
- İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri?
- Kadına şiddete karşı mücadele videosunda kadına yer yok
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- Arınç'ın oğlu AKP'li vekil Mücahit Arınç'tan ilk yorum
- Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Meclis Başkanı Şentop'a sitem
- HDP'den Bahçeli'ye yanıt
- İnce'den dikkat çeken Bülent Arınç açıklaması
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- Saray'dan Arınç'ın istifasına yönelik açıklama!
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
- Arınç, YİK görevinden istifa etti
- Arınç'ın istifasına siyasilerden ilk tepkiler