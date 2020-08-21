Zanka Fenerbahçe'den koptu, adresi belli!

21 Ağustos 2020 Cuma, 10:50

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki stoperi Zanka ülkesinin takımı Kopenhag ile anlaştı. Transferde alacağı oyuncular kadar gönderecekleri de önemli olan Fenerbahçe Danimarkalı stoperi Zanka’yı elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Zanka Danimarka’nın Kopenhag takımı ile anlaştı. Fenerbahçe Zanka için bonservis bedeli isterken Danimarka kulübü sarı lacivertlilere takas olarak Ragnar Sigurdsson’u sundu. Görüşmeler sürüyor.