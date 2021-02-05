Zidane basına sert çıktı: Yüzüme söyleyin

05 Şubat 2021 Cuma, 22:53

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, basında çıkan haberlere sinirlendi. Cezayir asıllı Fransız teknik adam, kendisi ve oyuncuları için saygı istedi.

Real Madrid, lider Atletico'nun 10 puan gerisinde olmasına karşın; Zidane, şampiyonluk yarışı içinde olduklarını söyledi. Düzenlediği basın toplantısında alışılagelmiş sakinliğinin dışında bir görüntü çizen Zidane, takımdaki geleceğiyle ilgili soruya, "Beni neyin sinirlendirebileceği sorunuza bu yanıt olabilir" dedi.

Huesca maçı öncesi tepkisini gösteren Zidane, "Basında bu tarz bir muameleyi hak etmiyorum. Geçen sezon lig şampiyonluğunu kazandık ve biraz saygı umuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu sezon ligi kazanmaya çalışıyoruz" diye konuşan Zidane şöyle devam etti, "Gelecek sezon için bazı değişikliklere ihtiyaç olabilir; ancak şimdilik bize izin verin. Bu takım geçen sezon ligi kazandı, bu sezon ise bunun için çalışıyor. Şampiyonluğumuz 10 yıl önce değil, geçen seneydi. Başarımıza sadece biraz saygı gösterin. Siz (basın) bana çok şey söylüyorsunuz. Gitmemi istiyorsanız yüzüme söyleyin. Sadece arkamdan konuşuyorsunuz."

Zorunlu koronavirüs karantinasından sonraki ilk basın toplantısını düzenleyen Zidane, "Bir kafesde 2 haftadır karantinadaydım. Ancak çıkıp sonuna kadar savaşacağımı göstermek istiyorum" diyerek basın toplantısını noktaladı.

Eden Hazard, Dani Carvajal, Federico Valverde, Rodrygo ve Lucas Vazquez sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak, Eder Militao'nun ise cezası devam ediyor.

Sakatlıkların vurduğu Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos, Huesca maçında forma giyemeyecek. Fransız teknik adam, maç için aralarında 3 kaleci ve 12 deneyimli oyuncunun da olduğu 17 kişiyi kadroya aldı.