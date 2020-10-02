Zlatan yoksa, Hakan var! Milan'da alkışlar ona!

02 Ekim 2020 Cuma, 11:16

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımının bir önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Rio Ave ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda takımını elenmekten kurtardı. Normal süresi 1-1 berabere biten ve uzatmaya giden karşılaşmada 2-1 geriye düşen Milan'ı, Hakan Çalhanoğu 120+2. dakikada attığı golle kurtardı. Penaltılara kalan maç büyük heyecana sahne olurken, Milan penaltılarda rakibine üstünlük sağladı. Hakan Çalhanoğlu, penaltılarda da topu ağlara göndermeyi başardı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Milan ile Rio Ave arasında oynanan maç muhteşem bir sona sahne oldu. Bir önceki turda Beşiktaş’ı eleyen Rio Ave, Milan’a kök söktürürken, turu atlayan takımı penaltılar belirledi. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 sona eren maçın penaltı atışlarında Milan, 9-8 galip gelerek gruplara kalmayı başardı.

Pandemi sonrası muhteşem bir form grafiği yakalayan Hakan Çalhanoğlu, Rio Ave deplasmanında da takımını kurtaran isim oldu. 120+1. dakikada takımı 2-1 yenik durumdayken penaltıdan attığı golle takımını elenmekten kurtaran Hakan Çalhanoğlu, seri penaltı atışlarında da 5. vuruşu ağlara bırakarak, Milan’ın tur atlamasında büyük pay sahibi oldu.

Hakan Çalhanoğlu böylece, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Milan formasıyla çıktığı üç maçta dört gol atarken, iki de asist yaparak takımının en önemli ismi olmayı başardı. Bir önceki turlarda da Milan’ın en önemli gol silahı olan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinin Shamrock Rovers'ı deplasmanda 2-0 yendiği maçta bir gol atan, Zlatan Ibrahimovic'in golünün de asistini yapan yıldız futbolcu, Bodo/Glimt maçında da 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan maçın 51. dakikasında Alexis Saelemaekers’in golüyle öne geçen Milan, 72. dakikada Francisco Oliveira Geraldes’in golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi.

Koronavirüs nedeniyle tek maç üzerinden oynanan turda Rio Ave-Milan karşılaşması uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarının hemen başında 91. dakikada Gerson ile öne geçen Rio Ave, katı savunması ile Milan’a fırsat vermemeye çalıştı. Ancak uzatma dakikalarında son düdüğe dakikalar kala Toni Borevkovic’in neden olduğu penaltı ve sonrasında gördüğü kırmızı kart, Milan’a beraberlik şansı tanıdı.

Çok kritik bir dakikada, ayakların titrediği bir anda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, maçı 2-2’ye getiren golü ağlara bıraktı. Bu golle penaltılara giden maçta Milan’da Bennacer, Kjaer, Hernandez, Brahim Diaz, Hakan Çalhanoğlu, Calabria, Tonali, Rafael Leao ve bir kez daha Kjaer, topu ağlara gönderdi. Colombo, kaleci Donnaruma ve ikinci atışında Bennacer, penaltıyı kaçıran isimler oldu.

Rio Ave’de ise Geraldes, Santos, Jambor, Piazon, Augusto, Gelson, Gabrielzinho, ve Pinto ağları havalandırdı. Monte, Kieszek ile ikinci atışlarında Geraldes ve Santos vuruşlarını kaçırınca Portekiz ekibi Avrupa’ya veda etti. Rio Ave, bir önceki turda Beşiktaş’ı penaltılarla elemeyi başarmıştı.