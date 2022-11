Güçlü bağışıklık için sebze ağırlıklı beslenme şart

25 Kasım 2022 Cuma, 07:00

Havaların soğuması, maskelerin özgürlüğünü ilan etmesi ile birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı arttı.

Güçlü bağışıklık için sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek bedeni antioksidan besleyerek, c vitamini alımını arttırmalıyız. Böylelikle antioksidan beslenen bireyler kış hastalıklarına yakalansalar bile hızla şifalarına kavuşurlar.

Yetersiz beslenme, stres, kronik hastalıklar, hazır paketli gıdalar bağışıklık sistemimizi güçsüzleştirmekte olup, kış mevsiminde kolaylıkla atlatabileceğimiz hastalıklardan günlerce kurtulamamamıza sebep olmaktadır.

Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek, bağışıklığı güçlü tutmak adına yapılabilecekleri anlattı.



İpek'in açıklamaları şöyle:

Kışın gelmesi, havaların soğuması ile birlikte su tüketimini de ihmal ediyoruz. Oysaki vücudumuzun en önemli ihtiyacının başında su gelmektedir.

Su tüketmeye özen gösterip her gün 2-3 porsiyon meyve ve öğünlerde sebze tüketmek en büyük şifa aracıdır. (tanı konulmuş rahatsızlığınız yoksa )

A, C ve E vitaminleri sayesinde güçlü antioksidan özellik gösteren sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. C vitamini yüksek oranda bulunan besinler tüketilmelidir; Maydanoz, kivi ve kapya biber, narenciyeler c vitamini bakımından en zengin besinlerdir.

Tereyağ, margarin, kuyruk yağı gibi hayvansal kaynaklı yağlar yerine zeytinyağ tüketilmelidir. Kırmızı et tüketimi azaltılmalıdır, kırmızı etin sindirimi zordur bedeni yorar ve asit hale getirir oysaki bedenin alkali ve mideyi yormayan besinlere ihtiyacı vardır ki bu da hastalıklardan hızlıca iyileşme sürecinde oldukça önemlidir. Günlük protein gereksinimi için beslenmede bitkisel protein kaynaklarına yer verilmelidir. Protein her sebzede ve baklagilde bulunmaktadır, stres yapmaya, protein az aldım demeye hiç gerek yok çünkü sağlıklı ve dengeli beslenmede her ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Karbonhidrat ihtiyacı kompleks karbonhidratlardan karşılanmalıdır. Günlük ekmek tüketimi tam buğday, çavdar ve kepekli ekmek tercih edilmelidir.

Antioksidan kapasitesi yüksek olan baharatlar her yemek için mutlaka kullanılmalıdır. Salata ve yemeklerinizde; sumak, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlar kullanılmasına özen gösterilmelidir çünkü baharatlar tam bir anti kanser ve anti hastalık deposudur.

Kış şifacısı ıspanağı akşam yemeklerinizden eksik etmeyin hatta salatasını denemelisiniz;