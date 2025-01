Uzmanı sıraladı: Bu sebzeleri diyette kullanmalısınız

Yayınlanma: 04.01.2025 - 12:15

Güncelleme: 04.01.2025 - 12:15

Diyetisyen Burcu Akbeyaz, diyette kullanılması gereken sebzeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akbeyaz, “Sebzeler su açısından zengin, kalori açısından düşük gıdalardır” diyerek, diyette mutlaka yer alması gereken 9 sebzeyi sıraladı: kuşkonmaz, Brüksel lahanası, ıspanak, karnabahar, havuç, dolmalık biber, kabak, lahana ve brokoli.

SEBZELER, DİYETLERDE KİLOYA YARDIMCI OLUYOR



Diyetisyen Akbeyaz, sebzelerin düşük kalori ve yüksek lif içerikleri sayesinde diyetlerde kullanılması gerektiğini belirtti. Akbeyaz, “Sağlıklı bir kiloyu korumanın en etkili yollarından biri de bol sebze içeriğine sahip bir beslenme düzenine uymaktır. Birçok sebze doğal olarak düşük kalori ve yüksek lif içerdiği için diyette kullanıldığında kilo vermeye katkı sağlar. Ayrıca sebzeler, iltihabı azaltan ve kronik hastalıkların etkilerine karşı koruyucu birleşikler içeriyor” dedi.





VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI SEBZELER



Sebzelerin, yüksek vitamin ve mineral içeriği ile sağlıklı bir kilo verme yolculuğunda önemli bir rol oynadığını belirten Burcu Akbeyaz, “Sebzeleri diyete eklemek, yüksek oranda vitamin ve mineral kaynağı sağlamış olursunuz. Bu da sağlıklı ve sürdürülebilir bir kilo verme sürecini destekler,” şeklinde konuştu.





C VİTAMİNİ VE LİF İÇERİĞİ KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIR



Akbeyaz, diyette yer alan sebzelerin aynı zamanda C vitamini açısından da zengin olduğunu vurguladı. C vitamininin güçlü bir antioksidan olduğunu belirten diyetisyen, “C vitamini, egzersiz sonrası oksidatif strese karşı koymaya yardımcı olabilir, bu da metabolizmanızı hızlandırarak daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Ayrıca C vitamini, vücudun demiri emmesine yardımcı olur ve demir, kaslara oksijen taşıyarak kasların daha verimli çalışmasını sağlar. Oksijen, kasların daha fazla yağ yakmasına yardımcı olur,” dedi.



Diyetisyen Burcu Akbeyaz, sebzelerin içerdiği yüksek lif ve C vitamini sayesinde kilo vermede önemli bir rol oynadığını ve sağlıklı bir beslenme düzeninin temel bileşenlerinden biri olduğunu söyledi. Akbeyaz, bu sebzeleri diyetimize ekleyerek kilo verme sürecini hızlandırabileceğimizi belirtti.