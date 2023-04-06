Yassıada'da dönen oyun

AKP tarafından adı “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilen Yassıada’nın işletmesi Albayrak Grubu’na geçti. Albayrakların yılda 4.2 milyon TL işletme bedeli ödeyeceği öğrenildi. Tahsis süresinin ise 20 yıllık olduğu belirtildi.

Murat Ağırel
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00
Yassıada'da dönen oyun
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27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Partili siyasetçilerin yargılamalarının yapıldığı ve ismi AKP iktidarı tarafından “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilen Yassıada’ya bir otel yapılmıştı. Adada yapılan projeyi MESA şirketi üstlendi, mimarisini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışta teşekkür ettiği AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve eşinin sahip olduğu Arme Concept adlı firma üstlendi.

Otele “Katre Island Hotel” ismi verildi. Otel ücreti çok fazla konuşuldu. Adaya yoğun katılım beklenilmesine rağmen istenilen ziyaret hiçbir zaman gerçekleşmedi.

BAKANLIK DEVRETTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği şirketi 29 yıllığına “yap-işlet-devret” modeliyle işlettiği Yassıada’yı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 18 Ocak 2023’te iade etti. Şimdi ise Yassıada, Albayrak Grubu’na geçti. 14 Şubat 2023’te 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü hazine taşınmazı ile 10 bin 43 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi yıllığı 4.2 milyon lira bedel üzerinden 20 yıllığına Birun Ada Otelcilik Turizm A.Ş’ye kiralandı. 

2022 yılında kurulan Birun Ada isimli firma, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat A.Ş’ye ait. Albayrak Turizm yönetim kurulu Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak’tan oluşuyor.


AKP Demokrasi ve Özgürlükler Adası yassıada Albayrak Grubu

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