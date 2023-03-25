A Milli Takım, Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, bu akşam oynayacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 13:25
A Milli Takım, Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün TSİ 20.00'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, son çalışmasını Erivan’da kamp yaptığı otelin terasında, aday kadrodaki oyuncuların katılımıyla gerçekleştirdi.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN MİLLİ MAÇLARI

Ay-Yıldızlılar, Ermenistan ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek.

Milli Takımımız, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı 2-0 kazandı. 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan maç da Millilerimizin 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı.


2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Milli Takım Ermenistan

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