A Milli Takım, Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, bu akşam oynayacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını tamamladı.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında bugün TSİ 20.00'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, son çalışmasını Erivan’da kamp yaptığı otelin terasında, aday kadrodaki oyuncuların katılımıyla gerçekleştirdi.
TÜRKİYE-ERMENİSTAN MİLLİ MAÇLARI
Ay-Yıldızlılar, Ermenistan ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek.
Milli Takımımız, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı 2-0 kazandı. 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan maç da Millilerimizin 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı.
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