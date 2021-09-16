Alman yayıncı kuruluşu DAZN Sergen Yalçın'a övgüde bulundu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında oynanan maça, Alman DAZN kanalının Sergen Yalçın hakkında kullandığı ifadeler damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 15:34
Alman yayıncı kuruluşu DAZN Sergen Yalçın'a övgüde bulundu
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Alman ekibinin golleri Bellingham ve Haaland'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise Montero kaydetti.

"TÜRKİSH MARADONA"

Maçın yayınını yapan Alman DAZN kanalının, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için kurduğu cümle sosyal medyada gündem oldu. Alman kanalında görüntüye Yalçın'ın gelmesi sonrası "Turkish Maradona" ifadesi kullanıldı.

Görüntü kısa süre içerisinde hızla yayılırken, binlerce etkileşim aldı.


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