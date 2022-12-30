Anadolu Efes, İsrail deplasmanından mağlup döndü

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 80-72 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 07:49
Anadolu Efes, İsrail deplasmanından mağlup döndü
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına 80-72 yenildi.

Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan)

Maccabi Tel Aviv: Adams 11, Brown 23, Cohen 1, Nebo 10, Colson 11, Martin 8, Sorkin 2, Dibartolomeo 12, Hilliard 2, Hollins

Anadolu Efes: Beaubois 14, Bryant 9, Micic 13, M'Baye 8, Zizic 2, Larkin 4, Clyburn 20, Taylor, Pleiss 2, Dunston

1. Periyot: 26-19

Devre: 44-45

3. Periyot: 57-65


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