Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında kendi evinde Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 10:35
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 öne geçen Anadolu Efes, ikinci maçta Pınar Karşıyaka ile sahasında karşılaşacak.

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 5 kanallarından naklen yayımlanacak.

ANADOLU EFES SERİDE ÖNDE

İzmir ekibi, normal sezonda oynanan 2 maçta da rakibini mağlup etmeyi başarırken, serinin salı günü oynanan ilk maçında Anadolu Efes sahasında 82-78 kazanarak 1-0 öne geçti.

3. maç, Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde 17 Haziran Cumartesi saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan ekip, 2022-2023 sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonu olacak.


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