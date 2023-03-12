Ankaragücü 3 puanı 2 golle aldı

Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:05
Ankaragücü 3 puanı 2 golle aldı
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı MKE Ankaragücü 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ali Sowe ve 76. dakikada Milson attı.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Ankaragücü, bu galibiyetin ardından ligde 3 maç sonra kazandı. Ersun Yanal ile 2. maçına çıkan Alanyaspor ise 1 maç sonra kaybetti.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, 25 puana yükselti. Alanyaspor, 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor ile karşılaşacak. Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


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