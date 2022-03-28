Ara Gözbek: Işıtan Gün'ün kulüpte kalması zarar verdi

28 Mart 2022 Pazartesi, 19:54

Galatasaray Kulübü'nde Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmeyerek seçim kararı alındı.

Burak Elmas'ın üyeler tarafından ibra edilmemesine kadar uzanan süreç merak konusu olurken spor yazarı Ara Gözbek, konuyu Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Spor yazarı Ara Gözbek'in "Yaklaşmakta olan cisim karaya vurdu: Burak Elmas the End" başlıklı yazısını tamamı şu şekilde:

"Sürpriz olmadı. Bir cisim vardı. Varlığını sürdürürken hareket etmeye başladı. Sonra o hareket alan cisim bir ivme kazandı ve “yaklaşmakta olan bir cisim” hali aldı. Gezegenin yörüngedeki yerini değiştiremeyeceğimize göre o cisim bir gün topraklarımızın zeminiyle temas kuracaktı. Galatasaray'daki Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra olmadı. Kimileri şaşırmış gibi davransa da aldanmayın, aşağı yukarı herkes olacakları görebiliyordu.

Medya burada ikiye ayılmış durumda. Burak Elmas'a “vur abalıya” tarzında eleştirilerini tabiri caizse makineli tüfekle saldıranlar var. Küçük bir kısım durumun röntgenini çekme çabasında. Aslında böyle anlarda vaziyeti analiz edebilmek veya eleştirebilmek için neden taraf tutulur çok anlam veremiyorum.

Peki hikaye bu noktaya nasıl gelindi? Burak Elmas, başkan seçileli 6 ay olmamış mıydı henüz? Tabii ki mevcut Galatasaray yönetimi domestik birçok yanlış stratejik ve sportif kararların altına imza atmıştır. Onları listeleyebilir, başlı başına bir yazı oluşturabiliriz. Ama 6 ay önce seçilmiş bir başkanı 6 ay sonra ibra etmeyip göndermek nasıl bir kongre anlayışıdır bu da ayrı bir tartışma konusu olmalı.

Galatasaray kongre üyeleri, mevcut Galatasaray yönetimini mali yönden ibra etmiştir ama idari yönden ibra etmemiştir.

Konuya şuradan bir ele alalım; öncelikle Burak Elmas'ın düştüğü bu durumu yıllar önce eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ınkiyle benzetiyorlar. Bir kere bu iki durumun birbiriyle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Otobüs olsalar yakın şehirlerden bile geçmezler diyebiliriz. Adnan Polat'a o dönem bir tür “iç darbe” yapıldı. Liseliler ve derin Galatasaray, adım adım o dönemki Galatasaray yönetimine operasyon yapmıştır. Adnan Polat, kulübün başına geldiğinde ciddi bir mali kriz vardı. Adnan Polat yönetimi, bu süreçte mali olarak bir toparlar gibi oldu, düşe kalka bir şekilde stadı da bitirmeyi başardı ve ardından bir operasyonla, ağır hakaretlerle bu yönetimden gönderildi. Hatta küstürüldü bile diyebiliriz. Çok detay ve çok isim var ama kısa keselim.

Şu anki Burak Elmas yönetiminin 6 ay içerisinde geldiği bu nokta, biraz da kendi stratejik hataları yüzünden oldu diyebiliriz. Aslında ben bu krizi öngörenlerden biriydim. Hatta Rezzan Epözdemir ilk ayrıldığında Galatasaray'ı çok büyük bir kaos beklediğini iddia ediyordum ve ardından hareket başladı. Fatih Terim bir şekilde kulüpten koparıldı ki Fatih Terim, Burak Elmas'ın seçimi kazanmasındaki en büyük faktörlerden biriydi. Sportif başarısızlıklar ve daha önemlisi domestik idari kaos. Örneğin Fenerbahçe ve Beşiktaş da bu sezon sportif olarak bir başarısızlık içerisindeler ama Galatasaray'ın içinde bulunduğu bu senaryoya benzer herhangi bir resme sahip değiller. Buna çözülme diyebiliriz.

Işıtan Gün isimli bir yönetici kimse tarafından kabul görmedi. Bunda geçmişte sosyal medyada kibarca tanımlamak gerekirse skandal denilebilecek twitler atması toplumsal bir faciaya bile neden oluyordu az kalsın. Burak Elmas'ın Galatasaray başkanlık görevine zarar veren iki kırılma anı olduğunu düşünüyorum. Birincisi Fatih Terim'in gönderilmesi, ikincisi Işıtan Gün'ün gönderilmemesi. Işıtan Gün'ün ısrarla görevinde kalması Galatasaray'a ve Burak Elmas yönetimine mutlak zarar verdiği gibi bu yönetimin sürecini aleni bir şekilde yıpratmıştır.

Daha önce kulüp yönetimlerinin idari yönden ibra edilip mali yönden ibra edilmediğini de gördük ama mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmemesi cidden sadece Galatasaray'da yaşanan bir durumdur. Daha önce de olmuştur. Şu soruyu soracağım; bir yönetimi mali yönden ibra etmediğinizde idari yönden nasıl ibra edebiliyorsunuz? “Bu mali yapıda büyük zarar var” veya “tutarsızlık var o yüzden sizi ibra ediyoruz, devam edin” mantığını gerçekten biri açıklayabilir mi? Burada Galatasaray kongresini şu konuda eleştiriyorum; 6 ay önce gelmiş bir yönetimi nasıl mali yönden ibra etmeyecektiniz ki? Henüz geleli 6 ay olmuş. 2021 Aralık itibarıyla öncesi için çünkü ele alınan süreç. Bu konuya çok girmiyorum şu an, yeni gelecek yönetimin ilk mali ve idari ibrasında hatırlatacağım. Lütfen not edin.

Burak Elmas yönetimi sona erdi evet ama şimdi Galatasaray'ı nasıl bir süreç bekliyor? Öncelikle Galatasaray tüzük gereği zaten seçime gidecek. Burak Elmas yeniden aday olabilmek adına itiraz edip mahkemeye verebilir Galatasaray'ı ama belli ki vermeyecek. Katıldığı bir televizyon programında Metin Öztürk bu yönde bir açıklama yaptı. Fatih Terim'in olası aday olabileceği konuşuluyor ama sanırım hayatın olağan akışına aykırı bir durum yaşanmazsa oluşan görüntü, Metin Öztürk ve eski başkan Dursun Özbek'in birlikte bir yönetim kuracağını gösteriyor."